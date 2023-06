NBA - Denver reprend la main sur le parquet de Miami avec Jokic et Murray en triple-double

Denver s'est repris de manière exemplaire après avoir concédé sa première défaite à domicile dans les playoffs lors du match 2 (108-111). Les Nuggets ont à nouveau pu s'appuyer sur leur double MVP Nikola Jokic, 31 points, 21 rebonds et 10 passes décisives, avec 57% de réussite au tir. Le 'Joker' a été plus que soutenu par Jamal Murray, qui a lui aussi noirci la feuille de statistiques (34 pts, 10 rbds, 10 asts). C'est la première fois de l'histoire que deux équipiers réussissent un triple-double dans le même match des finales. Le succès de Denver s'est construit en deuxième mi-temps, après une première période serrée (53-48). Derrière ses leaders Jimmy Butler (28 pts) et Bam Adebayo (22 pts, 17 rbs), le Heat a opposé une solide résistance qui s'est effritée à la reprise. À seulement 37% de réussite au tir, Miami a en effet dû s'incliner devant les visiteurs, particulièrement dans la raquette où ceux-ci ont inscrit 60 de leurs 109 points. Denver, avec un Christian Braun explosif en sortie de banc (15 pts, 7/8 au tir) et un Aaron Gordon efficace à l'intérieur (11 pts, 10 rbs), a creusé l'écart après le troisième quart-temps (82-68). Les Nuggets n'ont ensuite eu qu'à contrôler tandis que les seconds couteaux du Heat peinaient à trouver la mire. Miami devra remporter le match 4 sur son parquet, vendredi, s'il ne veut pas laisser l'opportunité à Denver de conclure dans le Colorado lundi. (Belga)