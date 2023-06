Procès des attentats à Bruxelles - Les parties civiles détailleront jeudi les indices de culpabilité pour chaque accusé

C'est Me Aline Fery qui ouvrira le bal en évoquant Oussama Atar, le seul accusé jugé par défaut dans ce procès car présumé mort en Syrie. Le reste de la matinée sera consacré aux cas de Mohamed Abrini et d'Osama Krayem pour lesquels huit pénalistes se passeront la parole. Ceux-ci illustreront leurs propos par des cas concrets. L'après-midi, ce sont les indices de culpabilité concernant Salah Abdeslam et Sofien Ayari qui seront listés par Mes Alié, le Hodey et Gourdange. Celles-ci seront accompagnées par Me Luyckx, qui illustrera la présentation de Sofien Ayari avec des cas individuels. L'exposé des éléments de culpabilité des accusés se poursuivra lundi et se terminera mardi pour céder la place aux avocats des parties civiles institutionnelles comme l'aéroport de Zaventem, la SNCB ou encore l'État belge. Mardi marquera également la fin des plaidoiries des parties civiles, qui seront suivies de celles de la défense. Dix hommes sont accusés dans ce procès. Oussama Atar, présumé mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que de participation aux activités d'un groupe terroriste. Un neuvième, Ibrahim Farisi, doit uniquement répondre de ce dernier chef. Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti peu avant 08h00 à l'aéroport de Zaventem. Un peu plus d'une heure plus tard, une nouvelle explosion s'est produite dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et des centaines de blessés. (Belga)