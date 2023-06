Qualifications Mondial 2024 de futsal - La Belgique versée dans le groupe B du Tour Elite avec l'Ukraine, la Pologne et la Serbie

À la mi-avril, les Futsal Red Devils étaient venus à bout de la Hongrie aux tirs au but (3-4) après une victoire 2-1 à l'aller et une défaite 4-3 au retour décrochant sa place pour ce dernier tour qualificatif. Lors de ce Tour Elite, vingt équipes ont été réparties en cinq groupes de quatre. Les matchs se joueront entre septembre et décembre 2023. Les cinq vainqueurs se qualifieront directement pour la Coupe du monde, les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage en avril 2024 pour décrocher les deux derniers tickets. Si un pays européen est choisi pour accueillir le Mondial, il n'y aura alors qu'un seul match de barrage, réunissant les deux meilleurs deuxièmes. La Belgique a participé trois fois à la Coupe du monde de futsal, en 1989, 1992 et 1996, avec une quatrième place en 1989 comme meilleur résultat. - Les groupes - Groupe A: Kazakhstan, Roumanie, Azerbaiïdjan, Pays-Bas Groupe B: Ukraine, Pologne, Serbie, Belgique Groupe C: Croatie, Slovaquie, France, Allemagne Groupe D: Espagne, Italie, Slovénie, Tchéquie Groupe E: Portugal, Géorgie, Arménie, Finlande La Belgique se trouvait dans le pot 4 en compagnie de la République tchèque, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui sont également passés par un barrage pour accéder au Tour Elite, et de la Finlande. (Belga)