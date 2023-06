Restitution de la dépouille de Lumumba - Le rapatriement de Lumumba en RDC au coeur d'un documentaire en avant-première à Matonge

Le 20 juin 2022, soixante-et-un ans après l'assassinat sordide de Patrice Emery Lumumba au Katanga sécessionniste, la Belgique restituait à sa famille une dent, seule relique de son corps dissous dans de l'acide, lors d'une cérémonie au Palais d'Egmont. A peine rentré d'une visite d'État en RDC marquée notamment par le discours du roi Philippe sur la période coloniale, le Premier ministre Alexander De Croo avait à cette occasion présenté à la famille du leader africain des excuses appuyées pour la "responsabilité morale" du gouvernement belge de l'époque quant aux circonstances qui ont conduit au meurtre. Quelques jours plus tard, "le Congo est retourné au Congo" - comme l'a dit l'un des enfants de Patrice Lumumba - où ce dernier a pu être enterré avec les rites coutumiers et un statut de Premier ministre. "Le film raconte les célébrations hautement politiques du retour de la dépouille, de Kinshasa à Lubumbashi en passant par Kisangani, mais cherche surtout à savoir ce qu'il reste de Patrice Lumumba, au Congo et en Belgique. Il questionne aussi sur l'impunité autour de l'assassinat et s'interroge sur le traitement du leader congolais dans le processus de décolonisation en cours en Belgique", soulignent les réalisateurs. Signe que l'intérêt pour Patrice Lumumba demeure extrêmement vif six décennies après son exécution, l'avant-première de jeudi a rapidement affiché salle comble. Une nouvelle séance est d'ores et déjà prévue le 19 juin à 19h00, au Vendôme également. (Belga)