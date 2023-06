Roland-Garros - Joachim Gérard avance en demi-finales du double

La paire belgo-japonaise a battu les Néerlandais Maikel Scheffers et Ruben Spaargaren 6-1, 7-5 en quarts de finale (1er tour). La rencontre a duré 1 heure et 15 minutes. Gérad et Oda - 2e mondial chez les seniors et numéro 1 mondial chez les juniors - rencontreront en demi-finales les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série N.1, qui ont battu de leur côté 6-2, 7-5 le Français Frederic Cattaneo et l'Américain Casey Ratzlaff. Mercredi, Joachim Gérard, 35 ans, 4e joueur mondial, s'était incliné en quarts de finale du simple contre l'Espagnol Martin De La Puente, 7e mondial, 3-6, 7-6 (7/2) et 6-4 Joachim Gérard a remporté Roland-Garros en double avec le Français Stéphane Houdet en 2014, Wimbledon en 2017 avec le Britannique Gordon Reid puis en 2019 avec le Suédois Stefan Olsson avec qui il a aussi gagné l'Open d'Australie la même année. En simple, il compte l'Open d'Australie et Wimbledon, tous deux gagnés en 2021, à son palmarès. (Belga)