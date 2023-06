Une fillette de 8 ans portée disparue en France, la compagne du père retrouvée morte

L'enfant, dont la trace a été perdue à Dunkerque (nord de la France), est susceptible de se trouver en présence de son père Jamel, 40 ans, selon le texte diffusé par la police judiciaire. La petite Malek n'est pas la fille de la victime. Selon la police, la petite fille a les "cheveux longs, noirs, bouclés" et les "yeux noirs". Son père mesure 1,84 m, a les "cheveux noirs", une "corpulence normale", porte des "tatouages sur la nuque et le poignet". Le suspect, de nationalité tunisienne, est connu des services de police et de la justice. "La mère de famille, âgée de 29 ans, a été retrouvée décédée au domicile avec trois des quatre enfants sains et saufs mais une enfant de 8 ans était en revanche manquante", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. La victime portait des traces de strangulation, ainsi que des hématomes, selon cette source, qui précise qu'elle a été découverte par sa mère, la grand-mère des enfants. "Le couple a déjà connu des différends. Le conjoint est forcément dans la liste des suspects, d'abord de l'enlèvement, ensuite potentiellement (du décès) de son épouse mais chaque chose en son temps", a-t-elle poursuivi. Le plan "Alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. (Belga)