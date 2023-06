Washington suspend son aide alimentaire à l'Ethiopie en raison de détournements

"Après une évaluation nationale, l'USAID a découvert, en coordination avec le gouvernement de l'Éthiopie, une opération généralisée et coordonnée de détournement de l'aide alimentaire, au détriment du peuple éthiopien", indique un porte-parole de l'USAID dans un message envoyé à l'AFP. "En conséquence, (...) nous ne pouvons pas continuer à fournir de l'aide alimentaire tant que nous ne serons pas sûrs que des réformes auront été mises en place", poursuit-il. L'USAID "compte reprendre immédiatement l'aide alimentaire dès que nous aurons confiance dans l'intégrité des systèmes de distribution pour faire parvenir l'aide à ses destinataires prévus", assure-t-il. L'agence américaine avait déjà décidé en mai, en même temps que le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, de suspendre l'aide alimentaire à la région éthiopienne du Tigré, tout juste sortie en novembre de deux ans de conflit, en raison du détournement d'une partie de cette aide, "vendue sur le marché local". Environ 20 millions de personnes, soit 16% des 120 millions d'Éthiopiens dépendent de l'aide alimentaire, estimait fin mai l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha). Jeudi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le vice-Premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen en marge d'une réunion diplomatique à Ryad et s'est "réjoui de l'engagement du gouvernement éthiopien à mener ensemble une enquête complète sur le détournement de l'aide alimentaire américaine et faire rendre des comptes aux responsables", a indiqué l'ambassade américaine à Addis Abeba. Les Etats-Unis sont le plus important donateur bilatéral à l'Éthiopie, fournissant plus de 1,8 milliard de dollars (1,67 millliard d'euros) d'aide vitale depuis l'année fiscale 2022, indique l'USAID. (Belga)