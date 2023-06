Attaque au couteau à Annecy - Attaque d'Annecy: "état stable pour les quatre enfants" selon Elisabeth Borne

"On est dans le temps de l'émotion, on est encore dans le temps des soins pour ces petits enfants, j'invite chacun à faire preuve de dignité dans ces circonstances", a ajouté la cheffe du gouvernement qui s'était rendue la veille à Annecy. Le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont arrivés vendredi dans la matinée à Grenoble où sont hospitalisés trois des quatre enfants blessés la veille, a constaté un journaliste de l'AFP. Le chef de l'Etat et son épouse se rendent sur place pour être aux "côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien", a indiqué l'Elysée. Les motivations de l'agresseur, un réfugié syrien né en 1991, restent obscures. L'acte est "sans mobile terroriste apparent", selon le parquet. L'attaque a suscité une avalanche de réactions dans le monde politique, des élus de droite et d'extrême droite mettant en avant l'origine et le statut de l'agresseur. (Belga)