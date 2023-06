Attaque au couteau à Annecy - Nouvelles positives sur l'état de santé des enfants

"Tout ce qui m'a été dit va dans le bon sens", a ajouté le chef de l'Etat, interrogé par un pompier lors d'une visite à la préfecture d'Annecy. "Ils sont stabilisés", a insisté M. Macron, qui s'est rendu vendredi matin au CHU de Grenoble où trois enfants sont hospitalisés. Il a notamment évoqué le cas d'une jeune Britannique, "réveillée": "elle regarde la télévision, et c'est un mauvais souvenir déjà". "Et donc les médecins étaient très confiants", a-t-il ajouté, tout en se disant "prudent". Concernant "la petite Néerlandaise, qui est (soignée) à Genève, ça va mieux", a encore détaillé M. Macron. Sur Twitter, l'ambassadeur de France en Suisse, Frédéric Journès, a remercié au nom du chef de l'Etat français l'équipe des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) qui soigne l'enfant. "Merci à nos amis #Suisse", a-t-il ajouté. Sa collègue, l'ambassadrice néerlandaise en Suisse Hedda Samson, se trouve auprès des parents de la fillette, ajoute le diplomate français. Quant à l'adulte le plus sérieusement blessé, "il est réveillé aussi", a détaillé le chef de l'Etat. (Belga)