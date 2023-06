Brabant wallon: InBW lance son projet de relocalisation alimentaire "Sur le Champ"

Le projet s'articule autour de trois fonctions: une "couveuse" pour tester des activités de maraichage, d'élevage ou de transformation; une "pépinière" pour faciliter le développement de projets; et un "éco-hub" proposant aux entrepreneurs des ateliers de production, des zones de stockage ou encore des chambres froides. De premiers projets ont été sélectionnés et les travaux de rénovation et réaménagement de la ferme ont bénéficié de subsides régionaux. Ainsi, un subside de 494.000 euros a été accordé en avril dernier dans le cadre de la relocalisation alimentaire pour installer une laverie de légumes et des chambres froides pour les producteurs du Brabant wallon. En mai 2023, la Région a également accordé 1,563 million d'euros pour la valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. L'investissement global d'inBW avoisine 10 millions d'euros. Le premier locataire, la Brasserie coopérative de l'Orne, a inauguré ses installations vendredi. Un accord a également été trouvé avec la ferme de Froidmont (maraichage) sur deux hectares, et avec la plateforme logistique de produits locaux Made in BW qui occupera 106 m2. ID2Food, l'écosystème de CAP Innove dédié à l'agroalimentaire en Brabant wallon, encadrera les porteurs de projets de la pépinière et de la couveuse. Un comité de sélection a déjà retenu deux candidats: un torréfacteur et un maraicher. Un restaurant "Made in Wallonie" sera aussi aménagé sur place. "Le principe est le même que dans nos Business Center traditionnels, mais dans un secteur nouveau pour nous", a expliqué vendredi Christophe Dister, le président d'inBW, en présence des ministres Céline Tellier (Environnement) et Valérie De Bue (Patrimoine). (Belga)