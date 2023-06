Bruxelles lance un appel à candidatures pour deux nouvelles séries de Contrats école

Le Contrat École, un dispositif régional de rénovation urbaine, débuté en 2016, vise à renforcer l'attractivité et améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires dans leur environnement, via des investissements dans les écoles en déficit d'image, ainsi qu'à accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du quartier, via une ouverture des établissements scolaires en dehors du temps scolaire (accès aux infrastructures sportives et culturelles, au réfectoire, ouverture des cours d'école, etc.) Il s'agit aussi de favoriser l'ouverture de l'école vers le quartier via des actions socio-économiques et des opérations de requalification de l'espace public. L'appel à candidatures s'adresse aux pouvoirs organisateurs des établissements qui répondent à l'obligation scolaire et qui se situent au sein de la Zone de Revitalisation Urbaine (ZRU). Cet appel vise prioritairement les écoles qui accueillent un public scolaire fragilisé. Les candidatures devront rencontrer les objectifs du Contrat École, notamment en termes d'ouverture au quartier et d'amélioration de l'attractivité de l'établissement scolaire. Des éléments liés à la situation socio-économique de la population scolaire et au contexte du quartier seront également pris en compte. Le gouvernement bruxellois sélectionnera en décembre les établissements scolaires bénéficiaires des programmes de Contrat École pour la période 2024-2028 (série 5) et 2025-2029 (série 6). Le soutien financier régional sera de maximum 2.500.000 euros par Contrat École. L'introduction d'une candidature est possible jusqu'au 14 juillet 2023. (Belga)