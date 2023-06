Des étudiants présentent "diagnostic" et pistes d'action pour deux localités carolos

(Belga) Les étudiants du master en ingénierie et actions sociales organisé par la Haute Ecole Provinciale Condorcet et la Haute Ecole en Hainaut ont présenté vendredi après-midi à Charleroi les résultats d'un diagnostic territorial qu'ils ont mené sur les localités de Marchienne-au-Pont et de Monceau-sur-Sambre ainsi qu'une série de pistes d'actions en vue d'un "développement local durable" des deux territoires.