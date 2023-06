Elections communales - Un nouveau groupe politique voit le jour à Frasnes-lez-Anvaing

Il y a peu, le collège communal de Frasnes-lez-Anvaing, composé exclusivement d'élus issus du MR, avait ouvert sa majorité absolue à deux membres du PS. Au lendemain de cette première, un nouveau groupe politique a été présenté vendredi à la presse. Cette formation politique, nommée "Ensemble Citoyens", se présentera aux élections d'octobre 2024. Elle est issue de la fusion de deux formations, "Horizon citoyen" et le mouvement "Ensemble". Pour ces deux formations, ce rassemblement s'est imposé comme une évidence et une nécessité. "Dans la configuration actuelle, nous avons la chance de retrouver deux mouvements qui ont en priorité les préoccupations citoyennes. C'est une chance, mais cela peut aussi être une force dispersée. Il était donc indispensable de fusionner nos deux mouvements qui ont les mêmes buts et les mêmes méthodes de fonctionnement afin de construire un programme et une stratégie commune", explique Jacques Dupire, l'ancien bourgmestre de la localité. La composition "d'Ensemble Citoyens" sera le reflet de toute la population de Frasnes-lez-Anvaing. La liste qui sera présentée en vue des élections communales sera construite sur la base des engagements initialement pris par chacune des deux anciennes formations, dans le respect réciproque, ajoute-t-il. En présence de premiers colistiers et de sympathisants de ce nouveau mouvement, les leaders "d'Horizon Citoyen" et "d'Ensemble" ont signé ce vendredi une charte d'engagement réciproque pour officialiser la fondation "d'Ensemble Citoyens". (Belga)