Invasion de l'Ukraine - La Belgique active B-FAST pour fournir une aide d'urgence à l'Ukraine

Il s'agira de produits de première nécessité (tentes, matelas, sacs de couchage, jerrycans, kits d'hygiène) afin de venir en aide aux populations affectées par les inondations. L'ensemble de ces produits est transporté par B-FAST dans le cadre de la coordination européenne. La valeur de cette donation est de 350.000 euros, a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères dans un communiqué. L'Ukraine, en guerre depuis l'invasion russe de février 2022, a lancé un appel pour une aide d'urgence additionnelle par le biais de divers canaux, dont le mécanisme européen de protection civile (UCPM). La rupture du barrage de Nova Kachovka a provoqué des inondations massives et met en danger des milliers de personnes. À ce jour, plus de 6 000 personnes ont déjà été évacuées des zones inondées. Au total, au moins 42.000 personnes seraient touchées par les inondations. Le SPF Santé publique va pour sa part offrir du matériel médical pour une valeur de 1,6 million d'euros: médicaments, produits médicaux, réservoirs pour le stockage de l'eau potable. La Défense va également fournir des repas déshydratés pour les personnes déplacées. Ce matériel sera acheminé via B-FAST, ont précisé les Affaires étrangères. En outre, sur base d'une demande officielle reçue via le mécanisme de coordination européenne, B-FAST est chargé d'acheter des générateurs pour un montant de 1,5 million d'euros en concertation avec la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten. Ces fonds permettront à B-FAST d'envoyer des générateurs pour faire face aux difficultés rencontrées dans les zones affectées par les inondations. (Belga)