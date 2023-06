Iriscare soutient trois nouvelles alternatives aux maisons de repos

Les trois nouveaux projets qui bénéficient, dans un premier temps, d'un soutien pour un an sont le projet Komma du CPAS de Molenbee -étude de faisabilité en vue de construire une nouvelle formule d'accueil en habitat groupé à petite échelle pour les personnes souffrant de démence-; le projet d'habitat partagé "Abbeyfield" -création et suivi d'habitats groupés participatifs pour seniors; et "Les Griottes", maison participative de 37 studios pour aînés ouverte depuis novembre 2020. Plus largement, Iriscare finance plusieurs alternatives par conventions de trois ans: les Maisons Kangourou du CPAS de Molenbeek (habitats intergénérationnels qui rassemblent des personnes âgées et une famille monoparentale); l'Antenne Andromède du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert (appartements fonctionnant selon les principes de l'habitat groupé pour des personnes fragilisées); le projet Ergo 2.0 (réseau d'ergothérapeutes de quartier au profit de personnes fragilisées ou en perte d'autonomie et en proie à un déclin fonctionnel; et la promotion de l'habitat communautaire et intergénérationnel et l'exploration d'alternatives, du CPAS de la Ville de Bruxelles. Les trois premiers projets ont été renforcés financièrement. Plusieurs projets sont également soutenus à la suite d'un appel lancé en 2022: création d'un service d'ergothérapeutes par le CPAS de Molenbeek pour l'adaptation de l'habitation de la personne âgée); un crédit à 0% destiné aux personnes en situation de handicap et/ou aux personnes de 60 ans et plus pour leur permettre de financer des travaux d'aménagement de leur habitation; et la première "colocation" bruxelloise de seniors vivant avec des difficultés cognitives, inspirée d'un modèle québécois. (Belga)