Le piano du célèbre compositeur liégeois César Franck exposé au Grand Curtius à Liège

"C'est incontestablement un évènement majeur, dans une vie musicale, de pouvoir admirer dans le même espace le piano à demi-queue Erard (1844) de César Franck aux côtés de la console de l'orgue de Saint-Clotilde, prêté par le Vleeshuis Museum de la Ville d'Anvers, et du piano-table (1790) ayant appartenu à sa grand-mère maternelle", se réjouit Patrick Dheur. C'est un collectionneur privé français, Jérôme Akoka, qui a contacté le conservateur afin de lui proposer d'ajouter ledit piano à l'exposition. "César Franck avait 22 ans quand il a composé sur ce piano. Ici à Liège, on n'avait pas grand chose de César Franck, d'où l'importance de le présenter", raconte encore le conservateur du musée. "Les pianos de la marque Erard étaient magnifiques. C'étaient aussi les préférés de Frédéric Chopin, l'intérêt est donc double." César Franck, qui est parti poursuivre ses études à Paris, est considéré comme l'un des plus grands compositeurs belges. "'Il a révolutionné toute la musique française fin du 19e siècle et a ouvert toutes les portes de l'harmonie moderne. Il a été un moment charnière de l'histoire de l'écriture musicale", explique encore Patrick Dheur. Le compositeur a aussi été le premier élève à obtenir le premier prix de solfège au Conservatoire royal de Liège. L'instrument est à découvrir à l'Espace César Franck, au Grand Curtius, jusque fin décembre, l'exposition qui lui est consacrée ayant été prolongée pour l'occasion. (Belga)