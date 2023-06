L'entreprise d'infrastructures commune à Telenet et Fluvius s'appellera 'Wyre'

Les travaux doivent débuter début juillet. L'opérateur de télécommunication et l'intercommunale avaient déclaré leur intention en octobre 2021, débouchant sur un accord contraignant en juillet 2022. L'espoir initial de Telenet était de lancer l'entreprise commune début 2023. Le feu vert de la Commission européenne, gardienne des règles de la concurrence, a toutefois été obtenu fin mai. L'objectif de Wyre sera de déployer un réseau de fibre optique pour 78% des habitations en Flandre et pour une partie de Bruxelles d'ici 2038. Le concurrent Proximus est également occupé au déploiement d'un réseau de fibre optique et vise une couverture de 95% de la Belgique d'ici 2032. Telenet possèdera une participation de 66,8% dans Wyre ; Fluvius aura les 33,2% restants. (Belga)