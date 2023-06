L'Uruguay va investir 4 milliards de dollars dans la production d'hydrogène "vert"

"Dans ce contexte de transformation énergétique que connaît le monde, l'Uruguay a fait ses devoirs", a déclaré le président Luis Lacalle Pou depuis la ville de Paysandú, où sera implantée la nouvelle usine, à quelque 400 kilomètres au nord-est de Montevideo. La construction débutera cette année, a précisé le chef d'Etat. C'est la multinationale HIF Global, spécialisée dans les carburants synthétiques, qui a remporté l'appel d'offres lancé en septembre et auquel avaient répondu plus de 50 entreprises. Elle "possède une vaste expérience acquise au fil des ans" dans le cadre de projets menés aux Etats-Unis, en Australie et au Chili, a souligné dans un communiqué l'entreprise publique pétrolière Ancap. L'usine de Paysandú sera également dédiée à la production de carburants de synthèse, une première en Uruguay. Aussi appelés "electrofuels" ou "e-fuels", ces carburants de synthèse sont produits en combinant de l'hydrogène, produit à partir de sources décarbonées comme les énergies renouvelables ou nucléaire, et du dioxyde de carbone (CO2), capté dans l'air ou, pour l'instant, dans les fumées industrielles. A Paysandú, 180.000 tonnes d'électrofuels seront ainsi produits à partir de 710.000 tonnes de CO2 captées par an dans des fumées industrielles, et de 100.000 tonnes d'hydrogène vert qui seront produites chaque année sur le site, a déclaré Ancap. L'hydrogène "gris" apparaît aujourd'hui comme une sérieuse alternative aux combustibles fossiles, sa combustion n'émettant pas de polluants. Mais sa production, réalisée le plus souvent à partir de charbon ou de gaz naturel, est à l'origine d'importantes émissions de CO2. (Belga)