Marches de la Défense: la Mesa fin juin, les Quatre Jours de l'Yser en août

La première, du 27 au 30 juin dans la région de La Roche, de Durbuy, de Marche-en-Famenne et de Sainte-Ode, en sera à sa 56e édition, alors que son pendant en Flandre soufflera ses 50 bougies. "Cette cinquantième édition sera une fois de plus une expérience unique, mais cette fois avec une attention particulière dédiée à l'expérience, plus d'animation et un souvenir spécial", a déclaré vendredi le directeur des Quatre Jours de l'Yser, Jef Verstraete, lors d'une conférence de presse à Coxyde. Cinq marcheurs seront également honorés pour leur cinquantième participation. Le parcours des Quatre Jours de l'Yser emmènera les randonneurs durant un à quatre jours - au choix - à Oostduinkerke-Nieuport, Diksmuide, Poperinge et Ypres. Les participants peuvent choisir la distance qu'ils souhaitent parcourir: 8, 16, 24 ou 32 kilomètres. Pour la Mesa, en province de Luxembourg, la plupart des inscriptions sont clôturées depuis mercredi, à l'exception de celles pour les marcheurs optant pour la formule "autonomie complète" - c'est-à-dire prenant leurs propres arrangements pour le logement, les repas et le transport. Ceux-ci ont jusqu'au 16 juin pour s'inscrire, selon son directeur le commandant Didier Ameeuw. (Belga)