Six étudiantes récompensées par l'Université des Femmes pour leur travail de fin d'études

Trois catégories de prix étaient définies en fonction de l'institution d'enseignement. Les catégories "Master" et "Master de spécialisation" récompensaient un mémoire sanctionné par une école d'enseignement supérieur universitaire belge francophone. La catégorie "TFE" primait des travaux de fin d'études non universitaires. Dans la catégorie "Master", le premier prix a été décerné ex-æquo à Élisabeth Gérard (étudiante de l'ULB, à la faculté d'architecture La Cambre-Horta) et à Lisa Neirynck (étudiante de l'ULiège, à la faculté de philosophie et lettres). La première a étudié les "Premières architectes femmes en Belgique. Trajectoire des diplômées de La Cambre Architecture (1930-1950), entre entraves et opportunités, sexisme et sororité", tandis que la seconde a choisi pour sujet ""ULiège et harcèlement sexuel. Étudiante modèle ou mauvaise élève ?". Le deuxième prix est revenu à Noëmie Auger (UCLouvain / faculté de psychologie et des sciences de l'éducation) pour son étude ""Les dispositifs de soins palliatifs sont-ils hétéronormés ? Micro-enquête auprès de personnes lesbiennes et de soignants en Région bruxelloise". Juliana Betancur Arenas a quant à elle reçu le troisième prix pour son ouvrage "Women's Participation in Urban Cycling beyond the Brussels Canal : A study on Motivators and Deterrents" réalisé à l'ULB. Dans la catégorie "Master de spécialisation", Charline Marbaix a été récompensée pour son mémoire "L'urgence du genre. Comment le genre se traduit dans un service d'urgences médicales" écrit dans le cadre d'un master interuniversitaire de spécialisation en études de genre. Enfin, dans la catégorie "TFE", Julie Carlier a été félicitée pour son travail intitulé "Les manières d'enseigner les notions de genre dans la langue française peuvent-elles être améliorées à l'école primaire ?". (Belga)