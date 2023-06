TC Liège - Expertise ordonnée après une diffusion d'images pédopornographiques

Le tribunal a demandé cette expertise afin d'évaluer si le prévenu est apte à se soumettre à d'éventuelles conditions probatoires. L'enquête avait débuté aux États-Unis. Le prévenu avait été dénoncé par les autorités américaines et plus précisément par le NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), une organisation américaine non lucrative qui lutte contre l'exploitation des enfants. Par la suite, une perquisition a été réalisée à son domicile en Belgique. Les enquêteurs y ont découvert des milliers d'images pornographiques sur son matériel informatique et quelques images pédopornographiques. Le Bassengeois avait détenu ces images entre 2018 et 2020 et diffusé certaines d'elles le 19 février 2019. La justice avait été alertée par son profil puisqu'en 2012, il avait déjà été condamné à huit mois de prison pour des faits similaires. Mais le parquet n'était pas opposé à une condamnation assortie de conditions probatoires. L'affaire sera réexaminée le 22 septembre. (Belga)