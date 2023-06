Un ancien chancre industriel bientôt transformé en parc public à Herstal

Le futur parc Browning s'étendra sur 8.000 m2. Il comprendra une zone dédiée à l'activité physique avec des équipements de fitness, un espace de jeux équipé pour les plus jeunes, une piste de course scandinave, un skatepark ou encore une zone arborée dédiée à la détente. "Dans un souci de sauvegarde du patrimoine, nous avons voulu conserver une partie des structures existantes. Les anciens bâtiments seront ainsi reconvertis en une halle destinée à accueillir des événements comme l'extension du marché, des manifestations à caractère culturel ou gastronomique? Il y aura un parvis et des gradins qui permettront d'être assis pour assister à des spectacles", a précisé le bourgmestre f.f., rappelant la volonté de mettre en œuvre un aménagement de convivialité dans chaque quartier de la commune. Le site accueillera aussi, à terme, une traversée cyclo-pédestre permettant de relier la gare de Herstal au site industriel des ACEC, qui fait l'objet d'un projet de réaménagement. Dans le cadre de la transformation de l'hyper-centre de Herstal mise en œuvre il y a plus de 10 ans, la ville de Herstal a consenti un important investissement en vue de faire de l'ancien site industriel un parc public multifonctionnel. Cet investissement s'élève à 5,7 millions d'euros, dont 1,8 million d'euros sont couverts par des fonds européens (programmation Feder 2014-2020). (Belga)