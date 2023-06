Une personne évacuée vers l'hôpital à la suite d'un incendie à Woluwe-Saint-Lambert

L'alarme incendie de l'immeuble s'est déclenchée et, lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, plusieurs habitants avaient déjà pu évacuer par leurs propres moyens et se mettre en sécurité. "Nos hommes ont vu des flammes derrière une fenêtre au cinquième étage et se sont immédiatement rendus dans cet appartement", a déclaré le porte-parole. "Ils ont forcé l'entrée de l'appartement et y ont trouvé un habitant endormi. Cette personne a été immédiatement évacuée et conduite à l'hôpital par précaution." Le feu a été rapidement éteint, mais l'appartement sinistré est gravement endommagé et donc inhabitable temporairement. "Par ailleurs, dans l'appartement du quatrième étage, de l'eau d'extinction s'est infiltrée et donc l'électricité y a été coupée. Le logement reste néanmoins habitable", a poursuivi Walter Derieuw. "La porte de l'appartement où le feu a fait rage est restée fermée, de sorte qu'il n'y avait pratiquement pas de fumée dans l'immeuble. Et heureusement, l'immeuble était équipé de détecteurs de fumée, qui fonctionnaient correctement. S'ils n'avaient pas été là, cela aurait pu être fatal." Quant à l'origine de l'incendie, elle est accidentelle selon les pompiers. (Belga)