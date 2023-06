Attaque au couteau à Annecy - Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé, l'assaillant mis en examen

(Belga) Le réfugié syrien qui a poignardé six personnes, dont quatre très jeunes enfants, dans un parc d'Annecy a été mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et "rébellion avec arme" et placé en détention provisoire, a indiqué samedi la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis. Le pronostic vital n'était "plus engagé" pour les victimes, a-t-elle ajouté.