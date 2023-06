Bagarre lors d'une descente de Lesse: procédure disciplinaire entamée contre les policiers

Selon Sudinfo, une quinzaine de policiers de la brigade d'intervention de la zone de police Bruxelles-Oues s'y sont battus avec une vingtaine de jeunes Molenbeekois. "La zone de police suit cette affaire de près et s'inquiètera régulièrement auprès du Parquet de Namur de l'état d'avancement de l'enquête. En fonction des éléments incriminant qui seront portés à sa connaissance, elle prendra les mesures appropriées à l'égard des responsables", a également communiqué la zone de police locale. "La zone de police souhaite néanmoins réagir aux allégations reprises dans certains médias concernant le fait que les policiers concernés auraient rôdé autour de l'Athénée de Molenbeek-Saint-Jean où les jeunes concernés sont scolarisés. Et qu'ils auraient même suivi un élève en rue. La zone de police dément formellement ces affirmations étant donné que les policiers en question n'étaient pas de service du 5 au 9 juin", a-t-elle tenu à préciser. "La zone de police a pris des mesures d'organisation interne de manière à éviter toutes situations de nature à créer d'éventuelles difficultés. Ainsi, les policiers concernés ont été affectés à des tâches internes, et ce jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle dit. Elle a ajouté qu'un "dossier administratif discipline a été ouvert afin de pouvoir prendre les mesures disciplinaires appropriées". (Belga)