Belgian Cats - Nastja Claessens et Arvid Diels ont reçu leur trophée

La jeune joueuse de Waregem, fille d'Irina Medvedeva, ancienne internationale et de Frédéric Claessens, coach de Waregem chez les dames, n'a cependant pas été retenue dans le groupe des douze pour l'Euro du 15 au 25 juin, tracassée par une blessure musculaire. Elle espère cependant pouvoir disputer l'Euro des moins de 20 ans du 29 juillet au 6 août à Klaipeda et Vilnius, Lituanie. Un autre lauréat a reçu son prix samedi. Arvid Diels, coach de Kangoeroes Malines, auteur du doublé Coupe-Championnat pour la deuxième année de suite, est le coach de l'année. Comme la saison dernière. La Belgique dispute samedi face à la Chine son dernier match de préparation avant le départ pour Tel Aviv lundi pour le championnat d'Europe où les Belgian Cats disputeront leurs rencontres de poules les 15 juin (contre Israël), 16 juin (face à la République tchèque) et le 18 juin (contre l'Italie). (Belga)