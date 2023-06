Euro de snooker - Peter Bullen et Pascal Tollenaere dans le tableau principal

Bullen a remporté son groupe 4-0 contre le Bulgare Nikolai Popov et l'Albanais Dorjan Maknori. En seizième de finale, il affrontera le vainqueur du match entre l'Écossais Michael Philbin et le Finlandais Janne Hakkinen. Tollenaere a écarté l'Albanais Merkeliano Dibra 4-0 et le Maltais Aaron Busutil 4-2. Pour une place en huitièmes de finale, il affrontera le Français Niel Vincent. Patrick Geysels a par contre dû essuyer une défaite 4-0 face à l'Israélien Eden Sharav, avant de s'incliner 4-3 face au Polonais Piotr Murat. Le tournoi est terminé pour lui. (Belga)