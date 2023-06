Maroc: cinq morts dans l'effondrement d'un bâtiment

Un premier bilan des autorités locales faisait état jeudi de deux morts et cinq blessés. "La tragédie a coûté la vie à cinq travailleurs", a indiqué samedi dans un communiqué la branche textile et habillement de la Confédération démocratique du travail (CDT, gauche). Le syndicat a précisé que les ouvriers travaillaient à la construction de "quatre étages supplémentaires au-dessus de l'usine, dans des conditions qui ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité". Il a demandé que les responsables du drame soient traduits devant la justice. Citant les autorités locales, l'agence de presse officielle MAP a rapporté jeudi qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'effondrement. (Belga)