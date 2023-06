Une personne percutée par un train à hauteur de Menin, le trafic local interrompu

Un train circulant depuis Poperinge en direction d'Anvers Central a percuté une personne présente près des voies vers 11h45. Une centaine de voyageurs présents dans le train ont été évacués et ont reçu de l'eau et des biscuits. L'incident a engendré d'importantes perturbations sur le trafic et plus aucun train ne circule entre Poperinge et Courtrai, précise Infrabel. Des bus de remplacement vont être mis en place pour relier Menin à Courtrai tandis qu'un train fera la navette entre Menin et Poperinge. Les perturbations devraient encore durer plusieurs heures. Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be. (Belga)