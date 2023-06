Agression d'un policier à Saint-Georges-sur-Meuse: le bourgmestre envisage des mesures

Les policiers de la zone Meuse-Hesbaye ont été appelés à intervenir, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l'entité liégeoise de Saint-Georges-sur-Meuse. Lors de l'intervention, un agent a été violemment agressé par le tenancier de l'établissement "The Hunter", situé le long de la rue Campagne du Moulin. Le gérant du club-house s'est jeté sur l'inspecteur qui a dû utiliser un spray lacrymogène et sa matraque télescopique pour s'en défaire. Blessé, le policier a été transporté à l'hôpital liégeois du Bois de l'Abbaye. Il souffre d'une incapacité de travail initiale de six jours. L'agresseur présumé a été privé de liberté. Les devoirs d'enquête le concernant étaient toujours en cours dimanche midi. "Ces faits sont totalement inadmissibles et ce n'est pas le premier problème qui est dénoncé dans cet établissement, dont des bagarres entre personnes", a expliqué le bourgmestre Francis Dejon. Des mesures administratives concernant l'établissement concerné devraient être prochainement envisagées. "Le gérant nous a vendu une activité qui devait consister en une animation pour les chasseurs. Or, on constate qu'il ne s'agit finalement pas que de cela. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Si l'intéressé ne rentre pas dans le rang, il s'expose à des problèmes. J'attends le rapport de la zone de police à propos des faits de ce week-end avant de prendre attitude", a conclu le bourgmestre de Saint-Georges-sur-Meuse. (Belga)