Début des élections législatives au Monténégro

Le nouveau mouvement "Europe maintenant!", qui soutient l'adhésion à l'Union européenne, part favori du scrutin. Selon les sondages d'opinion, il ne devrait toutefois pas obtenir la majorité absolue et son principal candidat, Milojko Spajic, aura donc besoin de partenaires pour former une coalition. Le Parti démocratique des socialistes du Monténégro (DPS), anciennement au pouvoir, devrait arriver en deuxième position lors des élections. Milo Djukanovic a démissionné de son poste de chef du parti après avoir perdu les élections présidentielles. Le Front démocratique (DF), alliance électorale pro-serbe et pro-russe, arrive en troisième position dans les sondages. Milo Djukanovic a tenu les rênes du pays des Balkans depuis l'éclatement de la Yougoslavie, d'abord comme Premier ministre dès 1991 et ensuite comme président. Il a conduit le Monténégro à l'indépendance en 2006 et à intégrer l'Otan en 2017. Le pays de quelque 600.000 habitants négocie son adhésion à l'UE depuis 2012. (Belga)