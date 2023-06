Invasion de l'Ukraine - La Russie et l'Ukraine s'échangent près de 200 prisonniers de guerre

(Belga) L'Ukraine et la Russie ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre. Chacun des deux pays a libéré et échangé plus de 90 prisonniers, ont indiqué dimanche des sources officielles dans les deux pays.