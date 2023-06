Le syndicat SNPS réclame une juste réponse judiciaire après l'agression d'un policier

Les policiers de la zone Meuse-Hesbaye ont été appelés à intervenir, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l'entité liégeoise de Saint-Georges-sur-Meuse. Des jeunes qui fêtaient vraisemblablement un enterrement de vie de garçon circulaient en voiture dans la rue Campagne du Moulin. Arrêtés à hauteur du club-house "The Hunter", les fêtards ont notamment jeté des pétards, ce qui n'a pas plus au responsable de l'établissement. Le tenancier aurait alors agressé deux jeunes gens, s'en prenant également à deux véhicules. Lorsque les policiers de la zone Meuse-Hesbaye sont arrivés sur les lieux, appuyés par un renfort de la zone voisine de Flémalle, les jeunes avaient quitté les lieux. Lors de l'intervention, le gérant du club-house s'est jeté sur un inspecteur qui a dû utiliser un spray lacrymogène et sa matraque télescopique pour s'en défaire. Blessé, le policier a été transporté à l'hôpital liégeois du Bois de l'Abbaye. Il souffre d'une incapacité de travail initiale de six jours. L'agresseur présumé a été privé de liberté. Les devoirs d'enquête le concernant étaient toujours en cours dimanche midi. "Il s'agit de violences gratuites à l'égard d'un policier qui effectue son travail, c'est totalement inadmissible. La première réponse judiciaire doit être une mise à l'instruction du dossier et la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'agresseur. Dans un second temps, une condamnation exemplaire à une peine de prison ferme doit intervenir. Il est temps que l'on applique la tolérance zéro dont parlent depuis des années les procureurs généraux et les procureurs du roi", a commenté à Belga le permanent syndical Fabrice Discry. (Belga)