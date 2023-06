Une personne transportée à l'hôpital à la suite d'un incendie à Saint-Josse-ten-Noode

"C'est un voisin qui a remarqué l'incendie", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "La zone de police Bruxelles-Nord s'est rendue sur place et a procédé à l'évacuation des habitants. Les pompiers sont arrivés ensuite et ont dû tout d'abord couper l'arrivée d'eau, car il y avait une fuite d'eau dans la cave, ce qui a provoqué de la vapeur et ceux-ci n'y voyaient rien", a-t-il relaté. L'incendie a rapidement été sous contrôle, mais une personne a inhalé de la fumée et a dû être conduite vers un hôpital. Par contre, les pompiers ont eu fort à faire avec la ventilation du bâtiment, car la fumée s'était propagée à tous les étages. "Ils ont quitté les lieux vers 05h00, après avoir recommandé aux habitants de garder encore les fenêtres ouvertes pour quelques heures", a précisé Walter Derieuw. (Belga)