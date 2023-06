Accident d'autocar en Australie: 10 morts, 11 blessés

La police a précisé dans un communiqué que le conducteur du car, un homme de 58 ans, avait été conduit à l'hôpital sous escorte policière pour des examens et des analyses. "Les premiers éléments de l'enquête montrent que dix personnes sont mortes. Onze ont été transportées vers un hôpital par la route et hélicoptère, et 18 passagers sont indemnes", indique le communiqué de la police, qui précise que ce bilan n'est que provisoire. La police a été appelée peu avant minuit sur les lieux de l'accident, à un carrefour situé près de la petite ville de Greta. Selon des médias locaux, le bus revenait d'une réception de mariage dans un domaine viticole voisin. Le Hunter est une région très prisée des touristes. (Belga)