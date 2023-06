Climat - Des militants écopent de 28.000 EUR de dommages et intérêts pour s'être collés au Laocoon

(Belga) Deux militants écologistes qui s'étaient collés au groupe statuaire du Laocoon, conservé au musée Pio-Clementino, au Vatican, ont été condamnés à des peines de neuf mois de prison avec sursis et à des amendes. Ils devront en outre s'acquitter de plus de 28.000 euros de dommages et intérêts, rapporte l'agence de presse italienne Ansa.