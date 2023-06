Fermeture du pont de la N89 surplombant l'E411/A4 durant un week-end

Concrètement, la circulation sera totalement interrompue sur le tronçon concerné et les accès vers l'autoroute seront inaccessibles à l'exception de celui vers Arlon en provenance de Bertrix. Sur l'E411/A4, la situation sera identique et seule la bretelle de sortie vers Bertrix en direction d'Arlon restera ouverte à la circulation. Les usagers en provenance de Libramont-Chevigny seront déviés via la N40 et l'échangeur n°26 "Verlaine". Les automobilistes en direction de Bertrix pourront emprunter une déviation via la N845. Depuis Bertrix, les conducteurs en direction de Bruxelles devront emprunter l'autoroute jusqu'à l'échangeur n°26. Une déviation via la N40 sera mise en place pour ceux à destination de Libramont-Chevigny. Le budget de ce chantier avoisine les 120.000 euros, financés par la Sofico. (Belga)