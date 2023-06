GB: le livreur Tuffnells en faillite, 2.000 licenciements

"La nature hautement concurrentielle du marché britannique de la livraison de colis, associée à une inflation importante des coûts fixes (...) a entraîné une pression intense" sur la trésorerie de la société, a indiqué Rick Harrison, directeur général d'Interpath et l'un des administrateurs. "Malheureusement, les livraisons étant suspendues et sans perspective de reprise dans l'immédiat, nous avons dû licencier la majorité" des 2.200 employés de Tuffnells, a-t-il ajouté, cité dans un communiqué du cabinet. Interpath a confirmé à l'AFP que seuls 128 employés conservent pour l'heure leur emploi "pour aider à la liquidation de l'entreprise" et que les administrateurs chercheront désormais "à vendre les actifs de la société au nom de ses créanciers". Basée à Sheffield (nord de l'Angleterre) et disposant de 33 dépôts au Royaume-Uni, Tuffnells est notamment spécialiste de la manutention d'objets de dimensions et de poids irréguliers, livrant à la fois au Royaume-Uni et à l'étranger, opérant vers plus de 160 destinations dans le monde. (Belga)