Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme avoir repris sept villages aux forces russes

"Sept villages ont été libérés", a annoncé la vice-ministre de la Défense Ganna Malyar sur le réseau social Telegram, évoquant notamment plusieurs localités reprises dans la région de Zaporijja. Ganna Malyar a précisé que les villages de Lobkovo, Levadne et Novodarivka, près de Zaporijja, avaient été repris, ainsi que le village de Storozheve, dans le sud de la région de Donetsk. "La superficie du territoire repassé sous notre contrôle s'élève à 90 kilomètres carrés", a assuré Mme Malyar. Lundi après-midi, l'armée ukrainienne a également affirmé avoir progressé dans la région de Bakhmout. "Les troupes ukrainiennes ont avancé de 250 à 700 mètres dans la direction de Bakhmout", a indiqué le ministère de la Défense. Moscou a pour sa part affirmé avoir repoussé les attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk, près de Velyka Novosilka ainsi que près du village de Levadne, proche de Zaporijja. Ces affirmations de Moscou et de Kiev n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. "Les forces ukrainiennes ont fait des avancées visuellement vérifiées dans l'Ouest de la province de Donetsk et dans l'Ouest de l'oblast de Zaporijja, que les sources russes ont confirmées mais qu'elles ont cherché à minimiser", a pour sa part indiqué l'Institute for the study of war (ISW), un groupe de réflexion américain. (Belga)