Kazakhstan: un nouveau porté disparu dans les feux de forêt meurtriers

Le bilan humain est d'ores et déjà le plus lourd de ces dernières années pour un feu de forêt dans cette immense ex-république soviétique d'Asie centrale. "Un autre agent forestier participant à l'extinction de l'incendie dans la région d'Abaï est porté disparu", a indiqué l'agence de presse officielle Kazinform, relayant un avis de recherche d'une association locale, qui précise avoir perdu le contact depuis vendredi. Lundi soir, le feu était encore actif sur 43.000 hectares, sur un total de 60.000, d'après le dernier bilan du ministère des Situations d'urgence, qui reconnait une "situation compliquée par le vent et un terrain difficile". Les autorités assurent que les villages environnants ne sont pas menacés, malgré l'évacuation de quelque 150 personnes dans la capitale régionale Semeï (ex-Semipalatinsk), à environ 70 kilomètres. Le président Kassym-Jomart Tokaïev a décrété lundi jour de deuil national en l'hommage aux quatorze gardes forestiers piégés par les flammes. Ces immenses feux de forêt non loin de la frontière avec la Russie, déclenchés d'après les autorités locales par la foudre sur fond de sécheresse, ont coûté samedi son poste au ministre des Situations d'urgence, démis de ses fonctions par le président Tokaïev. L'Asie centrale est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique: sur les trente dernières années, les températures ont augmenté d'1,5°C, soit deux fois plus que la moyenne, d'après le Fonds monétaire international. Et face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, ces pays manquent de moyens pour lutter. (Belga)