Le parquet ordonne l'autopsie du plongeur décédé à Pelt

L'accident s'est produit dans le canal près des locaux du club de sports nautiques de Neerpelt. Les pompiers de la zone de sauvetage du Limbourg du Nord ont été appelés vers 16h30. Au moment de l'accident, la victime plongeait sans binôme. Elle n'était pas non plus reliée par une ligne de vie à son camarade, qui se trouvait sur le rivage. Le plongeur a été ramené sur la terre ferme par un camarade qui, avec l'aide d'autres personnes présentes, a tenté de le ranimer. Arrivés sur place, les secours ont pris le relais, sans plus de succès. Le parquet du Limbourg estime qu'il s'agit d'un décès inhabituel. Le quadragénaire n'aurait pas porté l'équipement nécessaire à son activité. Il a également été révélé qu'il ne serait pas mort d'un choc thermique. Pour ces raisons, une autopsie a été demandée. (Belga)