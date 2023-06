Le Vaux-Hall Summer fera vivre le parc de Bruxelles du 16 juin au 13 août

Les jeudis seront principalement consacrés au dessin et aux techniques graphiques telles que l'autoportrait, l'embossage, l'aérographe, ou la pyrogravure. Des jeux de dessins seront également organisés et un stand proposera même de se faire "tirer le portrait" par des artistes. La "black music" sera à l'honneur les vendredi avec des soirées DJ sets, des concerts et des performances. Initiations au deejaying, au break dance, ateliers graph, lectures et projections de documentaires dédiés à la black music sont également au menu. La programmation des samedis sera dans un premier temps (du 17 juin au 15 juillet) consacrée à la musique classique avant de se tourner vers la musique de chambre (du 22 juillet au 12 août). Plusieurs ASBL se relaieront pour proposer des concert et divers cours de danse. Des séances de cinéma seront également organisés. Enfin, les dimanches seront l'occasion de participer a des cours de Yoga, des initiations aux arts plastiques, des spectacles de poésie ou de slam. Le jeu sous toutes ses formes sera aussi au cœur des dimanches avec les partenaires du Brussels Games Festival. "Le Vaux-Hall Summer a pour ambition de faire de Bruxelles une destination estivale attractive au niveau culturel, événementiel et festif.", explique Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles. Dans un communiqué. "Objectif : rendre le paysage artistique bruxellois plus égalitaire et plus accessible à toutes les formes de publics. Au-delà d'un festival pluridisciplinaire, le Vaux-Hall Summer est aussi un espace de rencontres et de convivialité où tout le monde trouvera sa place." (Belga)