Les étapes clés de l'affaire Jeffrey Epstein

- L'arrestation -

Le 6 juillet 2019, le milliardaire Jeffrey Epstein est arrêté aux États-Unis. Ce financier de 66 ans est inculpé deux jours plus tard d'exploitation sexuelle de mineures et d'association de malfaiteurs, passibles au total de 45 années d'emprisonnement.

Il est accusé d'avoir, entre 2002 et 2005 au moins, fait venir des mineures dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach (Floride) "pour se livrer à des actes sexuels avec lui, après quoi il leur donnait des centaines de dollars en liquide".

Déjà accusé plus de dix ans auparavant en Floride de recourir aux services de prostituées mineures, M. Epstein avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales.

- Suicide en prison -

Le 10 août, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. La procédure le visant se termine de facto.

L'autopsie confirme un suicide par pendaison.

- Enquête en France -

Alerté sur l'existence potentielle de victimes françaises du financier, propriétaire d'un appartement à Paris, la justice française ouvre une enquête le 23 août 2019 pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineures.

Des perquisitions sont effectuées au sein de l'agence de mannequins Karin Models, fondée par un ancien proche d'Epstein, Jean-Luc Brunel, suspecté d'avoir joué un rôle de rabatteur.

- Le prince Andrew dans la tourmente -

Proche de Jeffrey Epstein, le prince Andrew dément "catégoriquement", le 17 novembre 2019 dans un entretien avec la télévision britannique, les accusations d'agressions sexuelles d'une Américaine, Virginia Giuffre, qui était alors mineure.

Le 20, il met "fin à ses engagements publics".

- Ghislaine Maxwell inculpée -

Le 2 juillet 2020, Ghislaine Maxwell, l'ex-compagne de Jeffrey Epstein accusée par plusieurs victimes présumées de ce dernier d'avoir aidé à les recruter, est arrêtée aux États-Unis, inculpée de trafic de mineures et placée en détention.

- Brunel mis en examen -

Le 17 décembre, Jean-Luc Brunel est interpellé près de Paris. Il est mis en examen le lendemain pour "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "harcèlement sexuel" et placé en détention provisoire. Il sera de nouveau mis en examen six mois plus tard.

- Relations embarrassantes -

La société d'investissement Apollo Global Management annonce en mars 2021 le départ de son patron Leon Black, qui avait des liens d'affaires avec Jeffrey Epstein.

La banque britannique Barclays annoncera en novembre le départ de son patron Jes Staley, visé par une enquête des autorités financières sur ses liens avec Jeffrey Epstein.

- Accord entre le prince Andrew et son accusatrice -

En août 2021, l'accusatrice du prince Andrew porte plainte au civil à New York.

Le 12 janvier 2022, la justice américaine refuse de classer la plainte.

Trois jours plus tard, les avocats de Virginia Giuffre annoncent un accord à l'amiable, pour un montant confidentiel mais estimé par la presse britannique à plus de 14 millions d'euros.

En mars, l'action en justice à New York contre le prince sera officiellement abandonnée.

- Décès de Brunel -

L'ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel est retrouvé mort pendu dans sa cellule de prison à Paris dans la nuit du 18 au 19 février 2022.

- Maxwell condamnée -

Reconnue coupable en décembre 2021 de cinq chefs d'accusation de crimes sexuels, dont le trafic de mineures, Ghislaine Maxwell est condamnée le 28 juin 2022 à 20 ans de prison. Elle fait appel.

- Accords avec des banques -

Accusées par des victimes d'avoir facilité les agissements de Jeffrey Epstein en lui permettant de financer ses activités, deux banques annoncent au printemps 2023 des accords financiers:

La Deutsche Bank accepte de verser 75 millions de dollars pour régler le litige, rapporte le 18 mai le Wall Street Journal.

La banque américaine JPMorgan Chase annonce le 12 juin un "accord de principe" avec des victimes, sans révéler ses termes financiers.