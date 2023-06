Premier ministre, parti, députés: l'Open Vld va mieux définir les rôles en interne

Selon un sondage publié vendredi par Le Soir, RTL, VTM et Het Laatste Nieuws, l'Open Vld ne séduirait plus que 8,3% des électeurs, bien en deçà de son résultat aux élections de 2019 où il avait attiré 13,5% des voix. Les libéraux ont tenu samedi un bureau de parti par vidéoconférence, qualifié par Egbert Lachaert de "très constructif". "Je vais maintenant m'atteler à élaborer un plan d'ajustement cohérent", a confirmé M. Lachaert. Il assure que son parti n'est pas lié à une forme de coalition déterminée (entendez la Vivaldi). "Nous nous présenterons à l'électeur en tant que libéraux. Quel rôle doivent jouer le Premier ministre, le parti et les députés ? Ce sont des discussions que nous allons mener en interne". (Belga)