TC Bruxelles - Deux ans de prison pour violences à l'égard de son ex-compagne

Le couple avait mis un terme à sa relation en 2019. Dans les mois qui ont suivi la rupture, la police avait dû régulièrement intervenir. Le 7 avril, par exemple, les agents avaient été appelés, alors que le prévenu lançait toute sorte de projectiles dans la maison de son ex-compagne. Intercepté, il avait affirmé que son ex l'avait poignardé avec des ciseaux. L'homme avait ensuite dû subir une opération. Quelques mois plus tard, le prévenu avait récidivé, lançant notamment une pierre à travers la vitre de son ex-compagne. Il s'était également rendu chez le nouveau partenaire de cette dernière, armé d'un pied-de-biche et avait créé un faux compte Facebook au nom de son ex. Le tribunal a infligé une peine de deux ans de prison à l'homme, qui avait déjà fait l'objet d'une vingtaine de condamnations auparavant. Absent au procès, ce dernier a été condamné par défaut. (Belga)