TC Charleroi - Huit ans de prison requis pour des viols commis sur sa belle-fille durant sept années

Le 6 octobre 2021, la mère de la victime dépose plainte à la police. Cette dernière a lu les confidences de sa fille dans une lettre. "Ça fait plusieurs années que je vis un calvaire. J'ai vécu des choses qu'un enfant ne doit pas vivre", a écrit la jeune mineure. Cette dernière dénonce des viols et des atteintes à l'intégrité sexuelle durant sept années. "Cela a eu lieu quand la maman travaillait, tous les jours. En dénonçant les faits, la victime ne veut pas qu'il fasse d'autres victimes et elle veut s'assurer qu'il n'y en a pas eu d'autres avant", a indiqué la substitute Pied. La victime confirme également que le prévenu a continué à lui envoyer des messages pour la voir après la séparation du couple. Le prévenu conteste l'ensemble des préventions. "Au début, je pensais que c'était pour l'argent de ma maison vendue. Est-ce que c'est parce que je les ai mises dehors toutes les deux? Je n'en sais rien." Une peine de huit ans de prison a été requise contre le prévenu. À la défense, Me Donatangelo a plaidé l'acquittement. Jugement attendu pour le 11 septembre prochain. (Belga)