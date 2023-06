Appel Liège - Condamné à 3 ans avec sursis pour avoir prostitué quatre filles mineures

C'est par l'intermédiaire d'annonces publiées sur "Quartier-Rouge", un site dédié aux rencontres érotiques ou d'escorte, que la bande avait mis à la prostitution plusieurs jeunes filles mineures, trois âgées de moins de 15 ans et une autre de 16 ans. Les prestations des jeunes filles étaient organisées dans des hôtels ou des locations réservées sur la plateforme Airbnb. Les victimes avaient été forcées de se livrer à la prostitution et à rencontrer jusqu'à 15 clients en une journée. Les faits s'étaient déroulés entre novembre 2019 et décembre 2020 à Liège et Arlon. Un client, surpris par le jeune âge de la prostituée, avait dénoncé les faits à Child Focus. Deux des principaux prévenus impliqués dans cette association de malfaiteurs avaient été condamnés à des peines de 10 ans et 7 ans de prison. Un troisième prévenu avait répondu des mêmes préventions de traite des êtres humains, débauche en vue de la prostitution, d'exploitation de la prostitution de mineures, publicité dans le cadre de la prostitution et d'association de malfaiteurs. Il avait fait appel de la peine de 3 ans de prison prononcée en première instance. La cour d'appel a confirmé la sanction, mais elle a accordé au prévenu un sursis probatoire de 5 ans pour le surplus de la détention préventive. (Belga)