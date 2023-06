Bourse de Bruxelles - Les immobilières pèsent sur le BEL 20 qui vire au rouge

ArGEN-X (369,90) et Solvay (105,40) cédaient également une fraction et 0,2% tandis que Cofinimmo (74,75) et WDP (26,14) reculaient de 0,9 et 1,5%, UCB (85,42) étant positive de 0,5%. AB InBev (51,11) remontait de 0,1%, Ageas (37,29) gagnant une fraction tandis que KBC (61,58) repartait de 0,6% à la baisse. Aperam (32,31) et Umicore (27,66) valaient 1,3 et 0,3% de plus que la veille, D'Ieteren (173,60) et Melexis (91,10) gagnant 0,7 et 1,7% supplémentaire. Kinepolis (44,75) et Euronav (15,30) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 4,1 et 2% à l'inverse de Unifiedpost (3,675) et Lotus Bakeries (6.780) reperdant 4,7 et 2,1%. L'annonce d'un nouveau contrat faisait enfin bondir IBA (17,16) de 4% tandis que Mithra (2,405) et Sequana Medical (3,17) gagnaient 2,5 et 1,9%, Oxurion (0,003) remontant de 3,4%. L'euro s'inscrivait à 1,0805 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0755 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.450 euros, en progrès de 145 euros. (Belga)