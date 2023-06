Dépistages des cancers du sein et colorectaux: le taux augmente mais il reste de la marge

Le taux global de participation au dépistage du cancer du sein était ainsi de 42,36% en 2020 et de 52,55% en 2021 chez les femmes de 50 à 69 ans. Du côté du programme de dépistage organisé du cancer du sein, le taux de participation s'affichait à 5,51% en 2020 et à 5,26% en 2021, a détaillé la ministre, interrogée sur le sujet par la députée Rachel Sobry (MR) . Le taux global de participation au dépistage du cancer colorectal oscille quant à lui entre 30 et 33% depuis 2020. Quant au taux de participation dans le dépistage organisé, il augmente régulièrement depuis quelques années et varie entre 13 % et 15,5% depuis 2020. La campagne de communication 2023 dédiée au Mars bleu - un mois contre le cancer colorectal - a de son côté marqué une envolée du nombre de tests effectués, d'environ 10.000 en mars 2021 à près de 13.000 en mars dernier. "Ces chiffres doivent être améliorés afin d'atteindre un meilleur taux de participation", a admis la ministre dont le cabinet et l'administration travaillent à une proposition d'arrêté du gouvernement wallon visant à organiser transversalement les différents programmes de dépistage, dont ceux des cancers colorectaux et du sein. "Il y a une réelle volonté de faire avancer les programmes de dépistages vers davantage de sensibilisation, de coordination, d'adaptation au terrain et à ses réalités afin d'atteindre de meilleurs taux de participation", a conclu Christie Morreale. (Belga)