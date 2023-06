Des violences vécues par près de la moitié des partenaires intimes non hétérosexuels

(Belga) Près de la moitié des personnes non hétérosexuelles affirment avoir vécu des violences dans leurs relations intimes au cours de leur vie, souligne une étude publiée mardi par l'Observatoire du sida et des sexualités et l'association Tels Quels, qui lutte pour la protection des droits des personnes LGBTQIA+.